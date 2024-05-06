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Началась подготовка к учениям с ракетными соединениями ЮФО

10:17
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Такое поручение дал Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин

Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны, учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Цели этой работы — обеспечение территориальной целостности и суверенитета нашего государства в ответ на провокации и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.

В рамках учений пройдут мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В апреле в Феодосии проводились тренировочные учения со стрельбой. Крымчан призывали сохранять спокойствие.

При этом спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что учения Североатлантического альянса вблизи российско-финской границы повышают риски новых военных инцидентов. Москва продолжает следить за "агрессивными действиями коллективного Запада".

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