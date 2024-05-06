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В областном и арбитражном судах Тамбова предотвратили теракты

10:40
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Преступник работал на украинские террористические организации

В Тамбове задержали россиянина, готовившего подрывы зданий областного и арбитражного судов. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказали в Федеральной службе безопасности России.
ФСБ показала видео с прибывшим из Литвы диверсантом военной разведки Украины

Во время обхода территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова, сотрудники РЖД обратили внимание на подозрительного мужчину, который закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Мужчину задержали, а при осмотре места происшествия нашли два самодельных взрывных устройства.

Выяснилось, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России. Возбуждено дело о подготовке к террористическому акту, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники ФСБ ликвидировали агента украинской военной разведки, готовившего серию терактов на территории России. Мужчина прибыл из Литвы и числился в розыске. При задержании он спровоцировал стрельбу и был убит.

Тем временем в Луганской Народной Республике поймали украинку, которая собирала сведения о местах дислокации российских войск и координаты для нанесения удара ВС Украины, в частности, городского рынка.

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