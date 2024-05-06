Раздел знакомств предложили создать на "Госуслугах"

Это должно стать замещением иностранных "дейтинг-сервисов"

На "Госуслугах" можно было бы создать раздел знакомств. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он разместил в своем телеграм-канале обращение к министру цифрового развития России Максуту Шадаеву.

Депутат отмечает, что именно на "Госуслугах" люди могли бы безопасно и удобно заводить знакомства и искать себе пару. Он подчеркнул, что с уходом иностранных "дейтинг-сервисов" граждане лишились возможности онлайн-знакомств. Но эти услуги по-прежнему крайне востребованы. Нишу сейчас стремятся занять приложения, предлагающие партнеров на одну ночь, а не серьезные отношения.

Отметим, что сам Милонов женат и воспитывает шестерых детей.

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