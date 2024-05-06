Боррель призвал направлять доходы от активов России на Украину

На эти деньги предлагается наладить выпуск оружия на Украине

Евросоюз должен направлять доходы, получаемые от заблокированных в рамках санкций российских активов, напрямую на Украину. Такое заявление сделал в понедельник, 6 мая, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как пояснил европейский дипломат, делать это предлагается для налаживания военного производства на украинской территории. Свою позицию он охарактеризовал как "твердое намерение" добиться передачи Киеву доходов с российских активов, "чтобы удовлетворять их экстренные военные потребности, а также напрямую украинской оборонной промышленности".

По мнению Борреля, следует отдать эти деньги Украине, "чтобы украинцы могли производить сами на своей территории то, что им необходимо", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что в Евросоюзе боятся, что, если заложат замороженные активы России, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. По этой причине варианты закладывания или полной конфискации российских активов уже не рассматриваются, уверяют источники.

Французский политик Флориан Филиппо напомнил, что в России очень много европейских активов — Москва способна ответить Западу на конфискацию своих средств. В любом случае, изъятие ЕС российских средств незаконно и создаст нежелательный прецедент в международном праве, предупредил Филиппо.

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