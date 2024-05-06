ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боррель призвал направлять доходы от активов России на Украину

11:03
  • понедельник
  • 06 мая 2024

На эти деньги предлагается наладить выпуск оружия на Украине

Евросоюз должен направлять доходы, получаемые от заблокированных в рамках санкций российских активов, напрямую на Украину. Такое заявление сделал в понедельник, 6 мая, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Стал известен один из вариантов ответа России на конфискацию ее активов

Как пояснил европейский дипломат, делать это предлагается для налаживания военного производства на украинской территории. Свою позицию он охарактеризовал как "твердое намерение" добиться передачи Киеву доходов с российских активов, "чтобы удовлетворять их экстренные военные потребности, а также напрямую украинской оборонной промышленности".

По мнению Борреля, следует отдать эти деньги Украине, "чтобы украинцы могли производить сами на своей территории то, что им необходимо", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что в Евросоюзе боятся, что, если заложат замороженные активы России, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. По этой причине варианты закладывания или полной конфискации российских активов уже не рассматриваются, уверяют источники.

Французский политик Флориан Филиппо напомнил, что в России очень много европейских активов — Москва способна ответить Западу на конфискацию своих средств. В любом случае, изъятие ЕС российских средств незаконно и создаст нежелательный прецедент в международном праве, предупредил Филиппо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.