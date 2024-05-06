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Папа римский назвал условие участия в саммите по Украине в Швейцарии

11:20
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Организаторы пригласили понтифика

Папа римский Франциск готов поехать на конференцию по Украине в Швейцарии строго при условии участия в ней российской стороны. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
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По словам Севастьянова, который ссылается на личное заявление понтифика, с которым он общается, "папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот саммит станет "очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского", а также "зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит".

При этом депутат Госдумы Михаил Шеремет подчеркивал, что швейцарский саммит "станет показухой", участники которой "будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия".

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