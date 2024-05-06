Волонтеры спасают 14 кошек, запертых в московской квартире

После смерти хозяйки за животными перестали ухаживать

Волонтеры спасают кошек, которые оказались заперты в московской квартире. В районе Отрадное после смерти владелицы остались без присмотра десятки животных. Об этом сообщает РИА Новости. Все кошки живут в маленьком коридоре без дневного света.

Волонтеры рассказали журналистам, что кошки породистые и хозяйка занималась разведением. Но после ее смерти живность перешла в руки ее сына. А ему питомник был не интересен, и кошки стали бесконтрольно плодиться.

Сейчас 16 животных уже удалось пристроить. В квартире остались 14 животных, и доступа к ним нет. Есть ли у зверей вода, еда и лотки, волонтеры не знают. Комментариев от владельца квартиры нет.

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