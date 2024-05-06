Медведев предрек мировую катастрофу в случае отправки Западом войск на Украину

Политик предостерег западные страны от подобного шага

"Хор безответственных негодяев" на Западе, призывающих к отправке своих войск на Украину, расширяется. Такое заявление сделал в понедельник, 6 мая, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram, что об отправке западных войск на Украину призывают представители Конгресса США, французское и британское руководство, а также "отдельные безумцы из Прибалтики и Польши". Движет ими, по мнению Медведева, "циничный расчет на политические дивиденды".

Однако последствия их необдуманных действий могут быть ужасны, предупредил Медведев. Отправка войск на территорию Украины повлечет прямое вступление западных стран в войну, на что придется ответить России, причем уже за пределами украинской территории. В итоге "наступит мировая катастрофа".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка войск Североатлантического альянса у российских границ насчитывает до 33 тысяч человек. Однако Вооруженных силы России, несмотря ни на что, продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации на Украине.

Тем временем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что систему противоракетной обороны надо выдвинуть к границе Калининградской области. По его мнению, это было бы очень полезно с точки зрения западных соседей.

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