После 20 мая он утратит легитимность в качестве президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за "умы и сердца" украинских граждан, а его легитимность после истечения срока полномочий 20 мая полностью утрачивается. Такое заявление сделали в понедельник, 6 мая, в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

При этом Соединенным Штатам безразлично, кто именно будет возглавлять Украину — лишь бы этот человек был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией, "война до последнего украинца" не должна прекратиться", подчеркивают в российской разведке.

Вашингтон уже подыскивает сменщика Зеленскому, рассказали в СВР. По данным спецслужбы, США контактирует по этому вопросу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим украинскими Вооруженными силами Валерием Залужным, сообщает ТАСС.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что глава государства Владимир Зеленский боится бунта и попытки переворота, а потому стремится держать силовиков поближе, чтобы опереться на них в случае мятежа.

Источники рассказали, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны. Представители разных элитных подразделений, разведки, спецподразделений СБУ, а также различных националистических батальонов всерьез обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского.

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