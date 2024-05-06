В 2024 году город передал инвесторам более 120 гектаров под реализацию масштабных инвестпроектов

Будет построено почти 700 тысяч квадратных метров полезной площади

Более 120 гектаров земли было передано инвесторам в Москве с начала 2024 года. Земельные участки были предоставлены без торгов. На них должны появиться новые производства, коммерческие, спортивные и другие объекты. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь построенных объектов будет свыше 680 тысяч квадратных метров. Их должны будут возвести в течение пяти лет. "Больше всего земли предоставлено инвесторам для создания новых промышленных предприятий – около 90 гектаров. Будет создано около 10 тысяч рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Земельные участки предоставляются в аренду без торгов сроком на пять лет. Арендная ставка – один рубль в год. Любой проект производственного комплекса, инновационного центра, социального или транспортного объекта может получить статус масштабного инвестиционного. И претендовать на земельный участок. Благодаря этому Москва получает современную инфраструктуру и рабочие места.

В четырех районах столицы реализуют 11 проектов. В их рамках появятся новые производства и рабочие места.

"Например, с благотворительным фондом заключен договор аренды земельного участка в Раменках общей площадью 0,46 гектара для строительства центра дополнительного образования. В нем будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ. Общая площадь комплекса составит четыре тысячи квадратных метров", – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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