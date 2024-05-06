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Песков объяснил объявление Зеленского в розыск

12:15
  • понедельник
  • 06 мая 2024

МВД России приняло такое решение

Объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко — это результат работы следователей и других соответствующих ведомств в России. Такое заявление сделал в понедельник, 6 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского

Спикер Кремля заявил, что "наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать, существует большой массив информации, который наши следователи собирают — о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа".

При этом Песков подчеркнул, что Кремль считает преждевременными рассуждения о более предпочтительном лидере Украины, с которым возможно наладить диалог, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что Соединенным Штатам безразлично, кто именно будет возглавлять Украину — лишь бы этот человек был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией. Вашингтон уже подыскивает сменщика Зеленскому, рассказали в СВР.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечал, что без назначения очередных выборов Зеленский будет исполняющим обязанности главы государства — этим уже достаточно серьезно ограничиваются его полномочия, а после 20 мая он утратит и их.

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