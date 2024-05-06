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В Белоруссии задержали студентов, завербованных Киевом

12:41
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Студентов хотели использовать для совершения терактов

В Белоруссии задержали студентов, которых подозревают в работе на спецслужбы Киева. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Сергей Алейник в своем интервью РИА Новости. Отмечается, что молодые люди были завербованы для совершения террористических актов.

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Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Идут следственные действия, произошедшему будет дана "соответствующая уголовно-процессуальная оценка". Дипломат отметил, что использовать подростков при привлечении к таким действиям, это "вдвойне антигуманно".

Ранее белорусский телеканал ОНТ сообщил, что задержана украинка Мария Мисюк. Ее подозревают в создании в Белоруссии террористической ячейки "Черные соловьи". Цель организации – теракты на территории страны. Мисюк в интервью заявила, что готовила серию диверсий, в том числе на железной дороге.

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