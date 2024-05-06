Их проведение анонсировало Минобороны

Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряженности на Украине, это требует ответных мер со стороны Москвы. Так в понедельник, 6 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил организацию военных учений.

Спикер Кремля напомнил заявления западных политиков, в том числе французского президента Эмманюэля Макрона, которые "говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину", а значит, "фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными".

Песков подчеркнул, что это беспрецедентный виток эскалации и "очень опасная риторика", хотя сначала указанную информацию "надо проверять сначала", сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве обороны подчеркнули, что учения будут проведены по поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина, чтобы обеспечить целостность и суверенитет нашей страны.

Это произошло вскоре после того, как британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что вооружение, которое Лондон отправляет Киеву, партнеры могут использовать на свое усмотрение. Это означает фактическое разрешение британских властей применять поставляемые ими вооружения для ударов по России.

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