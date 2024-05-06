Собянин рассказал о победе московских школьников на Всероссийской олимпиаде

Сборная столицы получила 1331 диплом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что сборная столицы получила 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, включая 260 дипломов победителей.

"Абсолютными победителями стали 36 учеников столичных школ. По биологии, информатике, искусству, немецкому языку, технологии, физкультуре и итальянскому языку ребята улучшили свои прошлогодние результаты. 90 москвичей получили дипломы сразу по двум предметам, девять - по трем", - указал глава города,

Как добавил мэр, московские школьники на протяжении последних лет неизменно составляют больше трети участников финала. При этом они завоевывают свыше 40% всех дипломов.

"Так держать! Поздравляю ребят и их наставников с такими результатами!", - заключили Собянин.

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