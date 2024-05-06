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Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

12:56
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Церемония пройдет 7 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на церемонии инаугурации Владимира Путина 7 мая. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказал председатель армянского парламента Ален Симонян.
Названа дата инаугурации Путина

Симонян ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов, приводить какие-либо подробности он не стал, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что инаугурация пройдет стандартно, но будут небольшие особенности. Спикер Кремля отметил, что "в целом церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная", а потому планируется ей и следовать, хотя "определенные нюансы будут иметь место".

Что касается российско-армянских отношений, несмотря на возникающие в них вопросы, Ереван остается близким партнером и союзником Москвы, подчеркивал Песков. Он напомнил, что Армению и Россию объединяют многие интеграционные форматы.

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Никол Пашинян
Никол Пашинян
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