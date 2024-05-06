ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" планировал уехать в Сирию

13:20
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Он является приверженцем радикального течения ислама

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" 24-летний уроженец Таджикистана Назримад Лутфуллои (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму) планировал уехать в Сирию.

Как сообщает со ссылкой на материалы уголовного дела ТАСС, обвиняемый поддерживает радикальные течения ислама и верит в необходимость вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.

Арестованный по делу о теракте в "Крокусе" намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и ВС России, говорится в материалах дела.

Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил, что в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" и трагедии в одесском Доме профсоюзов прослеживается общий подход. И в том, и в другом случае преступники сначала атаковали людей, а затем устроили поджог, чтобы жертв было как можно больше, указал политик.

При этом США продолжают настаивать на том, что теракт организовала запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", хотя спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается пустить следствие по ложному следу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Обстановка у "Крокус сити холла"
Обстановка у "Крокус сити холла"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.