Он является приверженцем радикального течения ислама

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" 24-летний уроженец Таджикистана Назримад Лутфуллои (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму) планировал уехать в Сирию.

Как сообщает со ссылкой на материалы уголовного дела ТАСС, обвиняемый поддерживает радикальные течения ислама и верит в необходимость вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.

Арестованный по делу о теракте в "Крокусе" намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и ВС России, говорится в материалах дела.

Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил, что в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" и трагедии в одесском Доме профсоюзов прослеживается общий подход. И в том, и в другом случае преступники сначала атаковали людей, а затем устроили поджог, чтобы жертв было как можно больше, указал политик.

При этом США продолжают настаивать на том, что теракт организовала запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", хотя спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается пустить следствие по ложному следу.

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