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В Латвии предположили, что Украине придется распрощаться с частью территорий

13:14
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Командующий ВВС Латвии считает, что это необходимо для сохранения государственности

Чтобы сохранить государственность Украине придется распрощаться с частью территорий. Об этом заявил командующий ВВС Латвии Виестурс Масулис. В интервью изданию Berliner Zeitung он напомнил, что Финляндия в результате войны 1939-1940 годов потеряла часть территорий, но взамен "получила свободу".

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Масулис подчеркнул, что высказывает свое личную точку зрения. И ее никак нельзя трактовать, как позицию вооруженных сил Латвии. Однако высокопоставленный военный уверен, что Украине следует пойти по пути Финляндии.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Цель СВО, по словам Владимира Путина, "защита людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Президент России не раз подчеркивал, что спецоперация – мера вынужденная.

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