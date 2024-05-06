Синоптики предупредили москвичей о майском снегопаде

Образуется снежный покров

Столичный регион - в ожидании майского снегопада. Он начнется в городе завтра. Местами будет переходить в дождь, а также сопровождаться сильным ветром.

Сегодня в городе облачно. Дождя нет, но он активно отметился накануне. Только за 12 часов выпало около 18 процентов от месячной нормы мая. Больше всего - в Солнечногорске и на ВДНХ. А ночью были зафиксированы заморозки. Если в Бутове термометры показали минус 0,3 градуса, то в Новой Москве показатели опустились до минус 1. И в ближайшие дни потепления не ждем.

"Температура будет примерно на 10 градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать началу апреля. Поэтому придется одеться потеплее. 7 мая мы увидим снежный покров, он будет временным, дальше он будет таять, несмотря на холодную погоду, и пройдут сильные осадки в виде дождя и снега и в ночное, и в утреннее время", - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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