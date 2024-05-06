В преддверии Дня Победы в московском метро запустили тематический поезд

В каждом вагоне собраны исторические факты и фотографии

В понедельник в столичном метро в преддверии Дня Победы был запущен новый тематический поезд. Он посвящен достижениям и открытиям военного времени, а также труженикам тыла.

Экспозицию представил Музей Победы. В каждом вагоне собраны исторические факты и фотографии. Например, пассажиры смогут узнать, сколько в годы войны было построено станций метро, проложено километров железных дорог, возведено мостов и тоннелей. А еще это истории рядовых граждан страны, деятелей науки, культуры, медицины, которые трудились в тылу.

"Наш поезд будет курсировать шесть месяцев по Арбатско-Покровской линии. Конечно, мы хотим, чтобы все пассажиры, жители, гости столицы прониклись этим духом еще больше. Гордились и, конечно же, радовались совместно с нами", - отметила Мария Хильченко, начальник службы внешних связей Московского метрополитена.

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