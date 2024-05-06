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В преддверии Дня Победы в московском метро запустили тематический поезд

15:01
  • понедельник
  • 06 мая 2024

В каждом вагоне собраны исторические факты и фотографии

В понедельник в столичном метро в преддверии Дня Победы был запущен новый тематический поезд. Он посвящен достижениям и открытиям военного времени, а также труженикам тыла. 

Экспозицию представил Музей Победы. В каждом вагоне собраны исторические факты и фотографии. Например, пассажиры смогут узнать, сколько в годы войны было построено станций метро, проложено километров железных дорог, возведено мостов и тоннелей. А еще это истории рядовых граждан страны, деятелей науки, культуры, медицины, которые трудились в тылу.

"Наш поезд будет курсировать шесть месяцев по Арбатско-Покровской линии. Конечно, мы хотим, чтобы все пассажиры, жители, гости столицы прониклись этим духом еще больше. Гордились и, конечно же, радовались совместно с нами", - отметила Мария Хильченко, начальник службы внешних связей Московского метрополитена.

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Запуск тематического поезда метро "Подвиг народа"
Запуск тематического поезда метро "Подвиг народа"
Запуск тематического поезда метро "Подвиг народа"
Запуск тематического поезда метро "Подвиг народа"
Поезд
Поезд
Запуск тематического поезда метро "Подвиг народа"
Запуск тематического поезда метро "Подвиг народа"
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