Сервисом бронирования пикниковых зон в столичных парках воспользовались 7 тыс. раз

На выходные с 9 по 12 мая - уже почти полная загрузка

Личная беседка, безопасная мангальная зона и бонусом пение птиц на фоне. Отдохнуть на природе с комфортом даже в столице на майских праздниках теперь получится без особого труда. В этом году в Москве появился сервис для бронирования пикниковых зон в городских парках. Чтобы воспользоваться услугой, жителям достаточно заранее зайти на сайт Мосгорпарка и выбрать для себя подходящее место.

"Временной интервал может быть один из трех на выбор. Первый с 10 утра до 14:00. Второй дневной с 14:00 до 18. И вечерний с 18:00 до 22. Четыре часа вашего безраздельного пользования мангальной зоной стоит 500 рублей", - рассказала Регина Башкина, сотрудник парка "Кузьминки-Люблино".

Причем цена фиксированная вне зависимости от выбранного времени. В стоимость услуги входит безопасно оборудованная беседка с мангальной зоной, а также уборка мусора. Причем алкоголь и громкая музыка строго запрещены. Ну а если возникнут конфликтные ситуации, то на территории парка безопасность обеспечат специализированные сотрудники.

Сервисом бронирования уже воспользовалось около 7 тысяч раз, в том числе и на предстоящие выходные. Занять одну из 120 беседок возможно в семи столичных парках. А пока сотрудники МЧС в очередной раз предупреждают людей об опасности возникновения пожара, особенно тех, кто устраивает пикник в неположенном месте: "Приготовление пищи путем термической обработки разрешено только в специально отведенных для этого местах".

Люди признаются: конечно, понимают, что, возможно, где-то и нарушают правила, но стараются максимально соблюдать технику безопасности. Сотрудники МЧС напоминают, что для возникновения пожара достаточно одной искры.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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