Столичные водоемы готовят к купальному сезону

Это происходит в несколько этапов

Несмотря на непогоду, в Москве продолжается подготовка к купальному сезону.

Водоемы готовят в несколько этапов: в апреле удаляют крупный мусор и осматривают береговую линию, в мае проводят повторную очистку, еще одно обследование запланировано на июль. Проверять воду и песок будут перед самым открытием.

В понедельник было повторное погружение на пляже "Левобережный". Чаще всего водолазы находят там бутылки, стекло и различные металлические предметы. Но на этот раз обошлось без сюрпризов.

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