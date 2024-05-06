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Столичные водоемы готовят к купальному сезону

15:04
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Это происходит в несколько этапов

Несмотря на непогоду, в Москве продолжается подготовка к купальному сезону.

Водоемы готовят в несколько этапов: в апреле удаляют крупный мусор и осматривают береговую линию, в мае проводят повторную очистку, еще одно обследование запланировано на июль. Проверять воду и песок будут перед самым открытием.

В понедельник было повторное погружение на пляже "Левобережный". Чаще всего водолазы находят там бутылки, стекло и различные металлические предметы. Но на этот раз обошлось без сюрпризов.

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Подготовка пляжа "Левобережный" к купальному сезону
Подготовка пляжа "Левобережный" к купальному сезону
Подготовка пляжа "Левобережный" к купальному сезону
Подготовка пляжа "Левобережный" к купальному сезону
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