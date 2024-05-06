Участники "Московского долголетия" изучают сценическую речь и хоровое пение

Пенсионеры, которые хотели блистать на сцене, теперь с удовольствием воплощают свою мечту в жизнь

В этом театральном коллективе - особые правила. Никакой зависти и интриг. За роли первых красавиц никто не сражается. Реквизит, декорации и костюмы бывшие инженеры, учителя и энергетики создают собственными руками. Репетируют четыре раза в неделю по несколько часов. Домой никто не торопится. Хотя худрук спуску не дает.

Максим Шуткин - талантливый актёр и режиссер - сам очень востребован. Играет на сцене, в кино и сериалах, моментально перевоплощаясь в самых разных характерных героев. Попав в проект "Московское долголетие", открыл в себе новую грань. Подопечные его вдохновляют. Иначе не решился бы превратить "Сказ про Федота-стрельца" в комедию дель арте.

На репетициях с первых минут становится жарко. Актеры подстраиваются с выдумкой и смекалкой.

"У нас есть Николай Лошаков. Он такой молодец! В том смысле, что он на ходу меняет в стихотворной форме слово. Подумаешь, немножко не Филатов. Немножко Лошаков", - рассказывает Шуткин.

Причины своего творческого подхода к роли актер Лошаков объясняет просто: "Иногда оригинальный текст забывается - приходится выкручиваться. Поэтому получается как получается".

Что касается здоровья, то пульс и давление у всех в норме, репетировать готовы с утра до вечера. Вокал, сценическая речь, художественное слово и хоровое пение. Участники "Московского долголетия" выходят на лучшие сцены. Что касается подопечных Максима, то недавняя "Чайка" произвела фурор. Впереди - еще одна премьера.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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