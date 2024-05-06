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Латвийский перевозчик просит разрешить поставку запчастей из России

13:58
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Иначе она рискует остаться без подвижного состава

В Латвии один из железнодорожных компаний просит послабления в санкциях против России. Без поставок запчастей из соседней страны AS Pasazieru vilciens рискует остаться без подвижного состава. Об этом пишет портал TVNET.

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Перевозчик указывает на то, что большинство используемых поездов было произведено во времена СССР. И запчасти к ним в Евросоюзе не делают. А значит, в случае поломки, вагоны и локомотивы придется выводить из обращения. 

Компания просит депутатов прописать в законе, запрещающем импорт из России и Белоруссии, исключение для поставок запчастей для железнодорожного транспорта. В противном случае она не гарантирует оказание безопасных и непрерывных транспортных услуг. 

 

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