Латвийский перевозчик просит разрешить поставку запчастей из России

Иначе она рискует остаться без подвижного состава

В Латвии один из железнодорожных компаний просит послабления в санкциях против России. Без поставок запчастей из соседней страны AS Pasazieru vilciens рискует остаться без подвижного состава. Об этом пишет портал TVNET.

Перевозчик указывает на то, что большинство используемых поездов было произведено во времена СССР. И запчасти к ним в Евросоюзе не делают. А значит, в случае поломки, вагоны и локомотивы придется выводить из обращения.

Компания просит депутатов прописать в законе, запрещающем импорт из России и Белоруссии, исключение для поставок запчастей для железнодорожного транспорта. В противном случае она не гарантирует оказание безопасных и непрерывных транспортных услуг.

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