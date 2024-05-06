Утверждение нового премьер-министра в Госдуме перенесли на 10 мая

Изначально предполагалось, что это произойдет 8 мая

Запланированное на 8 мая пленарное заседание Государственной думы, на котором должна быть утверждена кандидатура премьер-министра, перенесли. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказал заместитель председателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Как отметил парламентарий, которого цитирует РБК, "утверждение премьера, насколько можно предположить, 10 мая".

Депутат Госдумы Станислав Наумов заявил, что 8 мая пройдут закрытые встречи с участием думских фракций "в течение трех часов минимум", чтобы "дать премьеру время осмыслить их содержание и скорректировать при необходимости те или иные моменты в выступлении на пленарном заседании".

Главе государства после переизбрания предстоит пересмотреть состав кабмина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что "процесс подбора кадров – достаточно келейный", но в любом случае Владимир Путин реализует полномочия через правительство так, как считает лучшим.

3 апреля действующий глава кабмина Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства за минувший год. Более 14 тысяч вопросов поступило в соцсетях спикеру Госдумы от граждан, еще 309 вопросов в правительство письменно направили сами депутаты. А в ходе заседания каждая думская фракция могла задать по пять вопросов, внефракционные депутаты — по одному.

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