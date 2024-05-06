Германия отозвала для консультаций посла в России

Берлин обвиняет Москву в кибератаках

Германия отзывает своего посла в России Александера Ламбсдорфа. Это связано с обвинениями Берлина в адрес Москва в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом заявила в понедельник, 6 мая, представитель Министерства иностранных дел ФРГ.

Как уточнила германская чиновница, дипломата отозвали в Берлин для проведения консультаций.

Ожидается, что Ламбсдорф проведет в ФРГ около недели, а затем вернется в Москву, сообщает ТАСС.

Ранее Берлин спровоцировал обострение отношений с Москвой, когда выяснилось, что офицеры бундесвера тайно обсуждали участие в атаке ВСУ на Крымский мост. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки представить это как "игры в ракеты и танчики" – злонамеренная ложь, а в действительности Германия готовится к войне с Россией.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, однако подчеркивал, что пресловутый диалог "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

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