Пострадала женщина
В Иркутской области природный пожар перекинулся на жилые дома. В огне - 80 строений сразу в нескольких СНТ под Братском и Вихоревкой.
Пострадала женщина, она в тяжелом состоянии. В Братском районе введен режим ЧС. Высокие столбы черного дыма видны за несколько километров. Идет эвакуация дачников.
Пожар верховой - самый опасный и быстро распространяющийся. Ситуацию осложняет порывистый ветер, который, по прогнозам, еще усилится к утру. Спасатели при помощи бульдозеров выкапывают противопожарные разрывы, чтобы не дать огню перекинуться на другие постройки. На место перебрасывают силы и средства МЧС из других районов области. Планируют задействовать пожарный поезд. Тушить огонь помогают добровольцы.
Еще один крупный пожар вспыхнул в городе Усть-Кут. Там горит гаражный кооператив. Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"