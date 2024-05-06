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В Иркутской области природный пожар перекинулся на жилые дома

14:43
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Пострадала женщина

В Иркутской области природный пожар перекинулся на жилые дома. В огне - 80 строений сразу в нескольких СНТ под Братском и Вихоревкой.

Пострадала женщина, она в тяжелом состоянии. В Братском районе введен режим ЧС. Высокие столбы черного дыма видны за несколько километров. Идет эвакуация дачников.

Пожар верховой - самый опасный и быстро распространяющийся. Ситуацию осложняет порывистый ветер, который, по прогнозам, еще усилится к утру. Спасатели при помощи бульдозеров выкапывают противопожарные разрывы, чтобы не дать огню перекинуться на другие постройки. На место перебрасывают силы и средства МЧС из других районов области. Планируют задействовать пожарный поезд. Тушить огонь помогают добровольцы.

Еще один крупный пожар вспыхнул в городе Усть-Кут. Там горит гаражный кооператив. Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров.

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