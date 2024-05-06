Вячеслав Духин будет отвечать за сельское хозяйство в Подмосковье

Как зампред правительства Московской области он будет курировать сельскохозяйственный блок

Перестановки в правительстве Московской области. Вячеслав Духин теперь, как зампред, будет курировать сельское хозяйство. Об этом сообщает РИАМО. О новом распределении обязанностей рассказал на совещании глава Подмосковья Андрей Воробьев.

При этом министерство сельского хозяйства и продовольствия в регионе сохраняется. Им будет руководить Сергей Двойных, который до этого занимал должность замминистра инвестиций. Министерство переходит в блок, который и будет курировать Духин. При этом он продолжит заниматься информационной политикой.

Напомним, в сельском хозяйстве Московской области занято 40 процентов территории региона. Индекс производства составляет более ста процентов. Продукция этой отрасли уходит в том числе и на экспорт.

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