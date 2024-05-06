ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вячеслав Духин будет отвечать за сельское хозяйство в Подмосковье

14:45
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Как зампред правительства Московской области он будет курировать сельскохозяйственный блок

Перестановки в правительстве Московской области. Вячеслав Духин теперь, как зампред, будет курировать сельское хозяйство. Об этом сообщает РИАМО. О новом распределении обязанностей рассказал на совещании глава Подмосковья Андрей Воробьев. 

Полицейских в Подмосковье обвинили в организации нелегальной миграции
Минздрав оценил состояние пострадавших в результате взрыва в Подмосковье

При этом министерство сельского хозяйства и продовольствия в регионе сохраняется. Им будет руководить Сергей Двойных, который до этого занимал должность замминистра инвестиций. Министерство переходит в блок, который и будет курировать Духин. При этом он продолжит заниматься информационной политикой. 

Напомним, в сельском хозяйстве Московской области занято 40 процентов территории региона. Индекс производства составляет более ста процентов. Продукция этой отрасли уходит в том числе и на экспорт. 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Духин
Вячеслав Духин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.