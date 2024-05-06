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Собянин: Судоверфь в районе Нагатинский Затон должна начать работу в конце года

14:45
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Новый кластер - это стратегическое предприятие, где будут строить и обслуживать уникальные электросуда

Новую судостроительную верфь для производства современных экологичных прогулочных и круизных судов возводят в столичном районе Нагатинский Затон. Ход работ проинспектировал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что новый кластер - это стратегическое предприятие, где будут строить и обслуживать уникальные электросуда. Его площадь превысит 23 тысячи квадратных метров. Там организуют производство полного цикла и будут использовать самые передовые технологии. Открытие верфи позволит создать более 500 новых рабочих мест. 

"Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. И с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров. В год будет производиться около 20 судов. И завод должен заработать до конца этого года, таким образом обеспечив потребность по регулярным судам на Москве-реке, а в дальнейшем постепенно заместить вообще все суда на Москве-реке", - указал глава города.

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