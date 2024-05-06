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МИД России вызвал британского посла

14:38
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Причина пока неясна

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван в понедельник, 6 мая, в российское Министерство иностранных дел. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
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На Смоленской площади подтвердили сам факт вызова британского дипломата, однако причину, о которой это было сделано, не назвали. Кейси уже прибыл в МИД России, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва рассматривает заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России как прямую эскалацию. Это опасно для всей архитектуры европейской безопасности, предупредил Песков.

До того главы правительств Великобритании и Германии Риши Сунак и Олаф Шольц договорились сдерживать Россию у ее границ в Балтийском море, укрепив свое присутствие посредством совместных учений. Лондон и Берлин заявили, что Москва представляет угрозу для евроатлантической безопасности.

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