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Самолет Москва — Оренбург пропал с радаров после сигнала тревоги

14:48
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Борт развернулся над Нижегородской областью

Пассажирский самолет NWS077 авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Оренбург в понедельник, 6 мая, пропал с радаров сервиса для отслеживания полетов Flightradar.

Это произошло вскоре после того, как экипаж воздушного судна подал аварийный сигнал и развернулся в сторону Москвы над Нижегородской областью, сообщает ТАСС.

В экстренных службах заявили РИА Новости, что это произошло из-за технических неполадок.

Авиакомпания и представители авиационных властей пока не давали комментариев в связи со случившимся.

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