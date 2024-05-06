Самолет Москва — Оренбург пропал с радаров после сигнала тревоги

Борт развернулся над Нижегородской областью

Пассажирский самолет NWS077 авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Оренбург в понедельник, 6 мая, пропал с радаров сервиса для отслеживания полетов Flightradar.

Это произошло вскоре после того, как экипаж воздушного судна подал аварийный сигнал и развернулся в сторону Москвы над Нижегородской областью, сообщает ТАСС.

В экстренных службах заявили РИА Новости, что это произошло из-за технических неполадок.

Авиакомпания и представители авиационных властей пока не давали комментариев в связи со случившимся.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"