Идет эвакуация из-за пожаров

В Иркутской области горят почти 80 дачных домов и хозпостроек в четырех садовых товариществах и в районе города Вихоревки Братского района. Высокие столбы чёрного дыма видны за несколько километров. Идёт эвакуация дачников. Пункт временного размещения развернули в местной больнице. В районе введён режим ЧС. Пожар верховой и быстро распространяется. Ситуацию осложняет порывистый ветер. Спасатели при помощи спецтехники выкапывают противопожарные разрывы, чтобы не дать огню перекинуться на другие постройки.

Нервным этот день стал для сотен жителей Братского района. Пожар с самого утра перебрасывается от одного дома к другому.

Взять ситуацию под контроль довольно сложно: в регионе дует сильный порывистый ветер. Огонь быстро охватывает поля, соседствующие с ними дома, лесные массивы. Собственно, в лесу, как утверждают очевидцы, и зародился очаг пожара. Около семи утра издалека якобы был виден столб дыма, поднимающегося над деревьями. Сейчас уже точно известно: загорелся пиломатериал на лесопилке. В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС.

Ещё один очаг возник на территории садоводства "Алюминщик". Заброшенные участки вспыхнули мгновенно. В условиях сухой и ветреной погоды огонь перешёл на лесной массив. Борются со стихией в Вихоревке. Этот город достаточно большой. Значительную часть территории занимает частный сектор. В Вихоревке Иркутской области эвакуировали жителей близлежащих от пожара домов.

Пожар повлиял на дорожную обстановку. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают реверсное движение на трассе "Вилюй". Важно пропустить спецтехнику к населённым пунктам, оказавшимся во власти стихии. Гражданские автомобили к очагам возгорания не допускаются.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"