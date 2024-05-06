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В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС

17:56
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Идет эвакуация из-за пожаров

В Иркутской области горят почти 80 дачных домов и хозпостроек в четырех садовых товариществах и в районе города Вихоревки Братского района. Высокие столбы чёрного дыма видны за несколько километров. Идёт эвакуация дачников. Пункт временного размещения развернули в местной больнице. В районе введён режим ЧС. Пожар верховой и быстро распространяется. Ситуацию осложняет порывистый ветер. Спасатели при помощи спецтехники выкапывают противопожарные разрывы, чтобы не дать огню перекинуться на другие постройки.
В Иркутской области природный пожар перекинулся на жилые дома

Нервным этот день стал для сотен жителей Братского района. Пожар с самого утра перебрасывается от одного дома к другому.

Взять ситуацию под контроль довольно сложно: в регионе дует сильный порывистый ветер. Огонь быстро охватывает поля, соседствующие с ними дома, лесные массивы. Собственно, в лесу, как утверждают очевидцы, и зародился очаг пожара. Около семи утра издалека якобы был виден столб дыма, поднимающегося над деревьями. Сейчас уже точно известно: загорелся пиломатериал на лесопилке. В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС.

Ещё один очаг возник на территории садоводства "Алюминщик". Заброшенные участки вспыхнули мгновенно. В условиях сухой и ветреной погоды огонь перешёл на лесной массив. Борются со стихией в Вихоревке. Этот город достаточно большой. Значительную часть территории занимает частный сектор. В Вихоревке Иркутской области эвакуировали жителей близлежащих от пожара домов.

Пожар повлиял на дорожную обстановку. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают реверсное движение на трассе "Вилюй". Важно пропустить спецтехнику к населённым пунктам, оказавшимся во власти стихии. Гражданские автомобили к очагам возгорания не допускаются.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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