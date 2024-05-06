Появились подробности атаки дронов-камикадзе ВСУ по Белгородской области

Есть пострадавшие

Сразу несколько сел в Белгородской области атаковали украинские беспилотники сегодня утром. Под обстрел, как сообщают региональные власти, попали и гражданские автомобили, которые перевозили мирных жителей. Так, в Борисовском районе у села Березовка дроны-камикадзе атаковали микроавтобусы с рабочими местного предприятия.

На записи с видеорегистратора видно плохо, но комментарии водителя дают представление о случившемся. Украинский оператор так называемого дрона-камикадзе целенаправленно преследовал гражданские автомобили, чтобы нанести по ним удар. Водитель подъезжает к подорванному микроавтобусу и забирает раненых.

Две машины везли на работу сотрудников местных свинокомплексов. Удар по гражданским автомобилям был нанесён возле села Берёзовка. До украинской границы - около пяти километров. На предприятии сообщили, что погибли семеро рабочих. Более 40 человек получили различные ранения. Когда пострадавшим оказывали помощь на месте, ещё одним дроном был нанесён повторный удар. Среди пострадавших есть дети, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Семьи погибших получат по одному миллиону рублей материальной помощи, пострадавшие - от 250 до 500 тысяч. Об этом заявили на предприятии, чьи работники стали сегодня целью террористической атаки со стороны украинских боевиков.

В Белгородской области сегодня были зафиксированы ещё несколько атак дронами. В селе Муром был повреждён объект связи. В Щетиновке целью стал движущийся по дороге молоковоз. Водитель не пострадал. Повреждена цистерна. В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной железнодорожной лаборатории. Пострадавших нет.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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