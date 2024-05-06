Собянин: Судоверфь в районе Нагатинский Затон должна начать работу в конце года

Там организуют производство полного цикла

Новый современный кластер по строительству экологичных прогулочных и круизных судов откроется в столице до конца этого года. Верфь возводят в Нагатинском затоне. Площадь стратегического предприятия - 23 тысячи квадратных метров. Там организуют производство полного цикла и будут использовать самые передовые технологии. На заводе появится собственное конструкторское бюро. Верфь посетил мэр Сергей Собянин.

Темпы стройки небывалые. Новую верфь возводят на историческом для отрасли месте - на Меловом мысе в Нагатинском затоне. С 50-х годов прошлого столетия здесь располагался одноименный причал "Меловой" Южного речного порта. В 80-х годах его ликвидировали, а территорию отдали коммунальным службам. Строительство этой верфи началось в октябре прошлого года.

"На данном месте в результате геологических изысканий было много насыпного грунта. Здесь было много опасностей, мусора, ржавого железа. Благодаря идее Сергея Семеновича мы превращаем это – строители - в центр притяжения", - отметил Алексей Добашин, директор строительной компании.

Общая площадь кластера превысит 23 тысячи квадратных метров. Здесь будет организовано производство полного цикла. Это раскрой металла, сварка секций, окраска корпусов, монтаж оборудования и достройка. И, конечно же, испытание и сдача судна со спуском на воду. Само предприятие обещают украсить креативными фасадами. А территорию и набережную со стороны жилого района благоустроить.

"Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. В связи с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров. В год будет производиться около 20 судов и завод должен заработать до конца этого года", - сообщил Сергей Собянин.

Уже сейчас строители называют верфь уникальной. Говорят, раньше просто технически было невозможно возвести такое здание.

"Удалось сделать удивительное. Это специальные расчеты. Вы посмотрите, сколько много - консольные колонны. Консоль влево, консоль вправо. На тех колоннах разносторонние консоли. И все это проектировалось в БИМ-технологии. Все это очень быстро", - отметил Алексей Добашин.

Передовые технологии будут и в производстве судов. Сквозные технологические процессы, автоматизированные обрабатывающие комплексы, 3D-печать, цифровые двойники. И при этом более 70 процентов оборудования - отечественного производства. Здесь же будет работать конструкторское бюро. В рамках города проект многообещающий. У школьников появится возможность увидеть весь процесс производства судов.

"То есть в этом здании не только новейшая верфь. Но и идеология привлечения школьников, студентов колледжей, молодых специалистов, чтобы им хотелось работать в ультрасовременных зданиях, на ультрасовременных станках", - рассказал Алексей Добашин.

На верфи будет создано свыше 500 рабочих мест, ведь планы у города масштабные. "Мы обеспечим потребность по популярным судам на Москва-реке. А в дальнейшем постепенно заместим вообще все суда на Москва-реке. И, я надеюсь, что будет востребован и на других водоемах нашей страны, на других реках", - отметил Собянин.

В зарождающемся судостроительном кластере появится также площадка для обслуживания флота. Ежегодно здесь смогут ремонтироваться свыше 100 электросудов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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