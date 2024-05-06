Песков: Россияне стали менее толерантны к "определенным вечеринкам"

Нужен баланс с общественным запросом, считает спикер Кремля

Российское общество стало менее терпимо относиться к некоторым вечеринкам и ночным клубам. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В комментарии The Washington Post спикер Кремля заявил, что "если это не принимается обществом, тогда полиция должна принять меры, чтобы привести в равновесие с общественным запросом".

После начала Россией специальной военной операции в ряде российских городов приняли решения отменить массовые мероприятия. Например, в Воронеже и в Ростове-на-Дону отказались от концертов и фейерверков в День города.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных, на просветительские. При этом об отмене праздников речь не идет, подчеркнула Любимова, однако предлагается "немножко другой подход".

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