Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма

На сутки ее отправили в изолятор временного содержания

Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России. Причиной такого решения следователей стал пост о движении "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено).

По данным адвоката журналистки, его подзащитная задержана и отправлена в изолятор временного содержания. Завтра суд должен будет избрать ей меру пресечения.

Адвокат также добавил, что в деле есть и второй эпизод. Он касается репоста в личный телеграм-канал Кеворковой статьи о нападении на Нальчик в 2005 году. При этом сам текст был написан в 2010, а перепостили его в 2018. Об этом рассказал телеграм-канал "Осторожно новости".

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