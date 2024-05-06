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Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма

15:08
  • понедельник
  • 06 мая 2024

На сутки ее отправили в изолятор временного содержания

Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России. Причиной такого решения следователей стал пост о движении "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено). 

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По данным адвоката журналистки, его подзащитная задержана и отправлена в изолятор временного содержания. Завтра суд должен будет избрать ей меру пресечения. 

Адвокат также добавил, что в деле есть и второй эпизод. Он касается репоста в личный телеграм-канал Кеворковой статьи о нападении на Нальчик в 2005 году. При этом сам текст был написан в 2010, а перепостили его в 2018. Об этом рассказал телеграм-канал "Осторожно новости". 

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