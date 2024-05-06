Этот принцип лежит в основе политики российских властей

Распространение традиционных ценностей для России крайне важно — именно вокруг этой идеи происходит консолидация общества в нашей стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В комментарии The Washington Post спикер Кремля подчеркнул, что "в этом контексте у нас нет ничего общего с экстремистским либерализмом в вопросе отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что мы сейчас наблюдаем в европейских странах".

Песков объяснил такой подходи тем, что "это не соответствует нашему пониманию того, что является правильным".

Ранее политолог и общественный деятель Александр Дугин в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что причиной процветающей на Западе русофобии является защита Россией традиционных ценностей.

При этом официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что в Германии вновь "пробито дно", на этот раз — законодательной нормой, разрешающей смену пола раз в год. Более того, "после 14 (лет) ребятки могут определяться сами, без папы с мамой, без формальностей".

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