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Венгрия отказалась выдавать Украине ее граждан

15:37
  • понедельник
  • 06 мая 2024

В руководстве страны заявили, что не будут содействовать возвращению граждан призывного возраста

Власти Венгрии отказались выдавать Украине ее граждан. Об этом заявил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен в интервью телекомпании ATV. Речь идет об украинцах призывного возраста.

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Венгерский чиновник заявил, что правительство страны не допустит, чтоб беженцев отправляли на верную смерть. Таким образом он прокомментировал заявления Киева о намерении добиваться от других стран возвращения украинцев, которые могли бы служить в армии.

Напомним, ранее Литва также отказалась в одностороннем порядке принимать решение о депортации украинцев на родину. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните предложила принять решение по этому вопросу на уровне Евросоюза.

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