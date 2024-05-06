Названа причина возвращения самолета Nordwind в Шереметьево

Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета

Самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказала глава дирекции по связям с общественностью воздушной гавани Шереметьево Анна Захаренкова.

Она отметила, что при посадке самолет встречали аварийно-спасательные расчеты и все необходимые службы в соответствии с регламентами. Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам и экипажу не требуется, сообщает ТАСС.

Как сообщает источник в авиационных службах, причиной возвращения в Шереметьево оказалась разгерметизация в кабине пилотов. Это произошло через полчаса после вылета из столицы — борт снизился до высоты 3 тысячи метров, подал сигнал тревоги и развернулся в сторону Москвы, где благополучно и сел.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заинтересовалась случившимся. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав 154 пассажиров, которые летели этим рейсом, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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