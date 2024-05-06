Путин поручил не допустить пауз в работе правительства

Особенно в период смены

Президент России Владимир Путин приехал на последнюю встречу с уходящим в отставку правительством накануне своей инаугурации.

Глава государства оценил работу кабмина под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, особенно в годы пандемии, когда страна столкнулась с серьезными вызовами. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил Путина за доверие.

При формировании нового правительства Путин поручил не допустить пауз в работе. Нужны концентрация, собранность и преемственность.

Инаугурация Владимира Путина пройдет во вторник, 7 мая. После этого правительство вместе с премьер-министром сложат свои полномочия. Будет сформирован новый кабинет министров.

Ранее в Госдуме заявили, что утверждение нового премьер-министра в Госдуме перенесли с 8 мая на 10 мая.

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