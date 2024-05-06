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Сырский заявил о сложной ситуации на двух направлениях в ДНР

16:57
  • понедельник
  • 06 мая 2024

ВСУ вынуждены вводить резервы

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал сложной обстановку в подконтрольной Украине части ДНР.

Главком ВСУ в течение двух суток работал в частях, дислоцирующихся на красноармейском и кураховском направлениях. Было принято решение по усилению обороны резервами, передает РИА Новости.

Сырский признал, что ВС России имеют численное превосходство в личном составе, вооружении и военной технике. Российская армия атакует позиции Украины в ДНР ежедневно.

В конце апреля Сырский признал, что ситуация для ВСУ на поле боя складывается сложная и с тенденцией к обострению. Подробностей он не привел.

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Александр Сырский
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