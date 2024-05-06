Юлиана Княжевская: В Пресненском районе построят пешеходный мост

Мост будут возведен рядом со строящимся офисно-гостиничным комплексом

Новый пешеходный мост появится в Пресненском районе столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяженность павильона составит 21 метр, а ширина – три метра. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 метров в длину и четырех метров в ширину", – сообщила она.

Мост будут возведен рядом со строящимся офисно-гостиничным комплексом для улучшения транспортной доступности, приводит Комплекс градостроительной политики и строительства столицы слова Юлианы Княжевской.

1 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве автомобильного моста через Москву-реку на западе столицы, в створе Берегового проезда. Сооружение готово почти на треть.

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