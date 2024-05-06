Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам за пределами Украины

Об этом было заявлено послу иностранного государства

Москва пригрозила Лондону ответить на атаки Киева британским оружием по объектам в России.

Россия может ответить ударами по британским военным объектам и технике как на территории Украины, так и за ее пределами, сообщили в МИД России. От Лондона потребовали незамедлительно опровергнуть провокационные высказывания главы британского МИД.

Ранее посол Соединенного Королевства Найджел Кейси был вызвал в российский МИД из-за высказываний британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Тот в интервью Reuters сообщил о праве ВСУ наносить удары по России британским оружием.

В Кремле назвали слова Кэмерона эскалацией напряженности вокруг украинского конфликта.

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