Лидеры восьми стран приедут в Москву на Парад Победы

Они возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, кто из глав иностранных государств посетит Парад Победы в Москве в этом году.

На торжестве ожидаются лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства и ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Москву не приедут.

После парада Путин вместе с иностранными гостями примет участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

"Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде", - добавил Ушаков (цитата по РИА Новости).

Как ожидается, в этом году на Параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц техники.

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