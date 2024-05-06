В иркутской Вихоревке почти полностью выгорело СНТ

Ситуация осложняется сильным ветром

Пожар в дачном секторе в пригороде иркутского города Вихоревка уничтожил порядка 25 домов.

Практически выгорело СНТ "Локомотив", сообщил мэр Братского района региона Александр Дубровин. С дачных земель пожар перешел на окраину города, где расположен частный сектор.

Продолжаем отстаивать жилые дома Вихоревки, расположенные на окраине города", - написал он в своем telegram-канале.

В настоящий момент проводится поквартирный и подомовой обход граждан с целью установления точного количества пострадавших. Людей просят эвакуироваться, в Вихоревке развернули пункт временного размещения.

"Пожалуйста, не отказывайтесь от предложения эвакуироваться. Пожар очень серьезный", - сообщил Дубровин.

С огнем ведут борьбу 10 пожарных машин, шесть водовозок, три бульдозера, погрузчики, а также добровольцы. Ситуация осложняется сильным ветром, который постоянно меняет свое направление.

Пожар на территории четырех садоводств в Вихоревке начался в понедельник, о его причинах пока не сообщается. Известно об одной пострадавшей женщине. В Братском районе введен режим ЧС. Прокуратура начала проверку.

В 2017 году в Вихоревке уже случался сильный пожар – тогда сгорели около 150 дачных домов, погибла женщина.

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