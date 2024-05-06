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Ребенок ранен, мужчина погиб: последствия атаки ВСУ на Белгород

18:52
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Перехвачены 7 снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на город и близлежащие районы.

В результате прямого попадания в летнюю кухню, расположенной в селе Никольское Белгородского района, погиб мужчина.

Восьмилетнюю девочку ранило осколками. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу, медики оказывают ей необходимую помощь.

Также в селе Никольское повреждены 14 частных домов, одна квартира, осколками посечены легковой автомобиль и трактор.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили на подлете к Белгороду семь воздушных целей. По данным Минобороны, речь идет о снарядах, выпущенных ВСУ из РСЗО Vampire.

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