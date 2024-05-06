Раскрыты подробности нового пакета антироссийских санкций

Это уже 14-й по счету

Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза проект 14-го пакета антироссийских санкций.

Санкции будут включать в себя запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка России – аналога SWIFT, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Новый пакет рестрикций будет включать запрет на импорт гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов. Также будут пополнены санкционные списки физических и юридических лиц.

Кроме того, ЕС может закрыть проход в свои порты 11 российским морским судам, которые якобы помогают Москве "прорвать санкционную блокаду".

Ранее в Евопарламенте не исключили, что 14-й пакет санкций может быть принят до выборов в ЕП, которые пройдут с 6 по 9 июня.

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