Французского посла вызвали в МИД России

Из-за воинственных заявлений руководства страны

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России из-за воинственных заявлений, прозвучавших из Парижа.

Французскому дипломату изложили оценки деструктивной и провокационной линии Елисейского дворца. Подобные заявления ведут к дальнейшей эскалации конфликта, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Своими безответственными заявлениями французские власти пытаются создать некую "стратегическую неопределенность" для России. Все они обречены на провал.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французских военных могут отправить на украинский фронт в двух случаях: если бы русские прорвались через линию фронта и если бы поступила просьба со стороны Украины.

Также 6 мая в МИД России был вызвал посол Великобритании Найджел Кейси из-за слов главы МИД Дэвида Кэмерона о праве ВСУ наносить удары по России британским оружием. В ответ Москва заявила о своем праве ответить ударами по британским военным объектам и технике как на территории Украины, так и за ее пределами.

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