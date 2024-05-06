В Москве снова включат отопление из-за холодов

На День Победы ожидаются аномальные холода

В Москве из-за похолодания возобновят подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.

Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Отопление будет включено до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве и области будет холодно, ночная температура опустится до минусовых значений. 7 и 8 мая может выпасть снег.

На День Победы ожидаются аномальные холода – от плюс 5 до плюс 10 градусов днем и от нуля до минус трех градусов ночью. В этом году 9 мая может стать самым холодным в Москве за последние 25 лет.

Потепление в столичном регионе начнется только с середины мая.

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