В Петербурге прошел традиционный Бал Победы

Со сцены звучали песни военных лет

Сотни жителей Петербурга сегодня танцевали вальс, фокстрот и, конечно, ленинградскую кадриль - так в городе-герое прошел уже традиционный Бал Победы.

На Дворцовой площади всё было, как в далеком 46-ом, когда праздновали первую годовщину Великой Победы над фашистской Германией. Военная форма времен Великой Отечественной. Наряды и прически тоже передают настроение эпохи. Костюмы участники воссоздавали по историческим хроникам и воспоминаниям очевидцев.

Со сцены звучали песни военных лет. Зрителям также представили стенды с лучшими детскими открытками и находки поисковых отрядов.

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