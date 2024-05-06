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В Петербурге прошел традиционный Бал Победы

22:24
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Со сцены звучали песни военных лет

Сотни жителей Петербурга сегодня танцевали вальс, фокстрот и, конечно, ленинградскую кадриль - так в городе-герое прошел уже традиционный Бал Победы.

На Дворцовой площади всё было, как в далеком 46-ом, когда праздновали первую годовщину Великой Победы над фашистской Германией. Военная форма времен Великой Отечественной. Наряды и прически тоже передают настроение эпохи. Костюмы участники воссоздавали по историческим хроникам и воспоминаниям очевидцев.

Со сцены звучали песни военных лет. Зрителям также представили стенды с лучшими детскими открытками и находки поисковых отрядов.

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Бал Победы в Санкт-Петербурге
Бал Победы в Санкт-Петербурге
Бал Победы в Санкт-Петербурге
Бал Победы в Санкт-Петербурге
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