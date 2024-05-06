Макрон высказался о войне с Россией

У Парижа нет намерения сменить российское руководство

Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Тем не менее, Париж продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Комментируя заявления Макрона, в нашем МИД задались вопросом, в каком состоянии находится французский лидер, делая подобные заявления на фоне агрессивных шагов.

Ранее в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, ему указали на деструктивную линию Парижа в отношении Москвы.

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