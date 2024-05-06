ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон высказался о войне с Россией

20:37
  • понедельник
  • 06 мая 2024

У Парижа нет намерения сменить российское руководство

Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве.
Песков назвал опасными слова Макрона об участии Франции в конфликте на Украине

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Тем не менее, Париж продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Комментируя заявления Макрона, в нашем МИД задались вопросом, в каком состоянии находится французский лидер, делая подобные заявления на фоне агрессивных шагов. 

Ранее в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, ему указали на деструктивную линию Парижа в отношении Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.