В ООН встревожились из-за учений России с ядерным оружием

МИД назвал это ответом на заявления Запада

ООН призвала избегать эскалации из-за объявленных Россией учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Последствия могут быть катастрофические, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ, сообщили в Минобороны России. В ходе мероприятий будут отработаны вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Поручение отдал верховный главнокомандующий Вооруженных сил (ВС) России Владимир Путин.

В МИД России уточнили, что учения связаны с воинственными заявлениями Запада и дестабилизирующими действиями НАТО.

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